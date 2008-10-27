В Artplay пройдет новогодняя программа для всей семьи
Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть мультфильмы на большом экране
В Artplay пройдет новогодняя программа для всей семьи Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть мультфильмы на большом экране
Большой театр начнет продажу билетов на июньские показы балета «Нуреев»
Купить билеты по специальной программе можно с 24 марта
Большой театр начнет продажу билетов на июньские показы балета «Нуреев» Купить билеты по специальной программе можно с 24 марта
В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме
Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи
В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи
В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича
В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича
«Москино» — о ситуации с отказом от проката фильма Манского о Северной Корее
Решение объяснили плотной сеткой показов
«Москино» — о ситуации с отказом от проката фильма Манского о Северной Корее Решение объяснили плотной сеткой показов
Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее
Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»
Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»
В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви
Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино с 14 по 17 октября
В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино с 14 по 17 октября
В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр
Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года
В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года
В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»
Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября
В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера» Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября
В Москве пройдет фестиваль «Современное кино Греции»
Показы в столичных кинотеатрах «Космос» и «Звезда» запланированы на период с 8 по 12 октября
В Москве пройдет фестиваль «Современное кино Греции» Показы в столичных кинотеатрах «Космос» и «Звезда» запланированы на период с 8 по 12 октября
В «Пионере» пройдут предварительные показы фильма Кончаловского «Рай»
Ранее оскаровский комитет России выдвинул ленту на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
В «Пионере» пройдут предварительные показы фильма Кончаловского «Рай» Ранее оскаровский комитет России выдвинул ленту на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино Показы пройдут с 28 августа по 4 сентября
На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли
1 июля здесь покажут «Царскую невесту» Римского-Корсакова