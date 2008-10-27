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В Artplay пройдет новогодняя программа для всей семьи

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть мультфильмы на большом экране

В Artplay пройдет новогодняя программа для всей семьи
Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть мультфильмы на большом экране

Большой театр начнет продажу билетов на июньские показы балета «Нуреев»

Купить билеты по специальной программе можно с 24 марта

Большой театр начнет продажу билетов на июньские показы балета «Нуреев»
Купить билеты по специальной программе можно с 24 марта

В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме

Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи

В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме
Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века

В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича

«Москино» — о ситуации с отказом от проката фильма Манского о Северной Корее

Решение объяснили плотной сеткой показов

«Москино» — о ситуации с отказом от проката фильма Манского о Северной Корее
Решение объяснили плотной сеткой показов

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее
Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»

В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви

Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино с 14 по 17 октября

В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви
Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино с 14 по 17 октября

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр

Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр
Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года

В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»

Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября

В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»
Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября

В Москве пройдет фестиваль «Современное кино Греции»

Показы в столичных кинотеатрах «Космос» и «Звезда» запланированы на период с 8 по 12 октября

В Москве пройдет фестиваль «Современное кино Греции»
Показы в столичных кинотеатрах «Космос» и «Звезда» запланированы на период с 8 по 12 октября

В «Пионере» пройдут предварительные показы фильма Кончаловского «Рай»

Ранее оскаровский комитет России выдвинул ленту на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

В «Пионере» пройдут предварительные показы фильма Кончаловского «Рай»
Ранее оскаровский комитет России выдвинул ленту на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино

Показы пройдут с 28 августа по 4 сентября

В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино
Показы пройдут с 28 августа по 4 сентября

На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли

1 июля здесь покажут «Царскую невесту» Римского-Корсакова

На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли
1 июля здесь покажут «Царскую невесту» Римского-Корсакова

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ Клуб открывает свои двери для любителей авторского кино!

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ
Клуб открывает свои двери для любителей авторского кино!