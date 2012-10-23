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Новости

«Зинзивер» снова открылся. Вчера бар опечатали приставы (обновлено)

В заведение пришел Роспотребнадзор

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Новости

«Зинзивер» снова открылся. Вчера бар опечатали приставы (обновлено) В заведение пришел Роспотребнадзор

Новости

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре

Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов

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Новости

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов

Новости

В Москве пройдут бесплатные экскурсии об истории ярмарок

Гиды расскажут, как пару столетий назад организовывали массовые гулянья

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Новости

В Москве пройдут бесплатные экскурсии об истории ярмарок Гиды расскажут, как пару столетий назад организовывали массовые гулянья

Новости

В квартире в центре Москвы сдетонировало самодельное взрывное вещество (обновлено)

В результате взрыва пострадал 16-летний подросток

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Новости

В квартире в центре Москвы сдетонировало самодельное взрывное вещество (обновлено) В результате взрыва пострадал 16-летний подросток

Что осталось от Таганской АТС
Ситуация
Что осталось от Таганской АТССнос станции должен был завершиться к 1 июня
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Что осталось от Таганской АТС
Ситуация

Что осталось от Таганской АТС Снос станции должен был завершиться к 1 июня

Ситуация

В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход

Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30

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Ситуация

В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
Люди в городе
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения зданияThe Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
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Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
Люди в городе

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию

Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
Ситуация
Почему надо спасти Таганскую телефонную станциюThe Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
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Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
Ситуация

Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре

Город

В Москве хотят снести Таганскую телефонную станцию

Таганская телефонная станция является памятником конструктивизма

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Город

В Москве хотят снести Таганскую телефонную станцию Таганская телефонная станция является памятником конструктивизма

Как продать ненужную одежду и хорошо провести время
Гид The Village
Как продать ненужную одежду и хорошо провести времяКак оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах
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Как продать ненужную одежду и хорошо провести время
Гид The Village

Как продать ненужную одежду и хорошо провести время Как оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах

Офис недели (Москва): Catzwolf
Интерьер недели
Офис недели (Москва): CatzwolfОфис рекламного продакшена в мансарде на Покровском бульваре.
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Офис недели (Москва): Catzwolf
Интерьер недели

Офис недели (Москва): Catzwolf Офис рекламного продакшена в мансарде на Покровском бульваре.