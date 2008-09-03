Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.
Polaroid представила камеру на Android в своей группе во «ВКонтакте»
У камеры будет сенсорный дисплей и подключение к Wi-Fi
Polaroid представила камеру на Android в своей группе во «ВКонтакте» У камеры будет сенсорный дисплей и подключение к Wi-Fi
На «Чистых прудах» открылся магазин Polaroid Купить около 30 моделей фотоаппаратов легендарной марки и кассеты для моментальных снимков теперь можно в небольшом магазинчике Wonderfoto.
На «Чистых прудах» открылся магазин Polaroid Купить около 30 моделей фотоаппаратов легендарной марки и кассеты для моментальных снимков теперь можно в небольшом магазинчике Wonderfoto.
Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.