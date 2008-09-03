Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.