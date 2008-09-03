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Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid

Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid
Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.

Polaroid представила камеру на Android в своей группе во «ВКонтакте»

У камеры будет сенсорный дисплей и подключение к Wi-Fi

Polaroid представила камеру на Android в своей группе во «ВКонтакте»
У камеры будет сенсорный дисплей и подключение к Wi-Fi

На «Чистых прудах» открылся магазин Polaroid Купить около 30 моделей фотоаппаратов легендарной марки и кассеты для моментальных снимков теперь можно в небольшом магазинчике Wonderfoto.

На «Чистых прудах» открылся магазин Polaroid
Купить около 30 моделей фотоаппаратов легендарной марки и кассеты для моментальных снимков теперь можно в небольшом магазинчике Wonderfoto.

Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.

Комиссионный фотоподвал
Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.