Институт географии РАН собираются выселить ради переезда чиновников в «Москва-Сити»
Историческое здание на Полянке могут переделать в жилой комплекс
Институт географии РАН собираются выселить ради переезда чиновников в «Москва-Сити» Историческое здание на Полянке могут переделать в жилой комплекс
В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента
Концерт состоялся на станции метро «Полянка»
В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента Концерт состоялся на станции метро «Полянка»
Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок
При тестировании кольца в районе Полянки возникли сбои в определении локации
Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок При тестировании кольца в районе Полянки возникли сбои в определении локации
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли на ремонт на весь день
Поезда на серой ветке ходят на участках от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Серпуховская» и от станции «Алтуфьево» до станции «Чеховская»
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли на ремонт на весь день Поезда на серой ветке ходят на участках от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Серпуховская» и от станции «Алтуфьево» до станции «Чеховская»
В майские праздники закроют участок Сокольнической линии метро
О точных датах закрытия станций обещают сообщить в двадцатых числах апреля
В майские праздники закроют участок Сокольнической линии метро О точных датах закрытия станций обещают сообщить в двадцатых числах апреля
Однокомнатная хрущёвка у «Московской» Квартира в хрущёвке со стеной из тёмного дерева, необычными рисунками на обоях и швейной машиной Zinger в качестве столика под раковину.
Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу
Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке