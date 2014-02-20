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Институт географии РАН собираются выселить ради переезда чиновников в «Москва-Сити»

Историческое здание на Полянке могут переделать в жилой комплекс

Институт географии РАН собираются выселить ради переезда чиновников в «Москва-Сити»
Историческое здание на Полянке могут переделать в жилой комплекс

В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента

Концерт состоялся на станции метро «Полянка»

В метро прошел музыкальный флешмоб в честь Дня студента
Концерт состоялся на станции метро «Полянка»

Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок

При тестировании кольца в районе Полянки возникли сбои в определении локации

Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок
При тестировании кольца в районе Полянки возникли сбои в определении локации

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли на ремонт на весь день

Поезда на серой ветке ходят на участках от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Серпуховская» и от станции «Алтуфьево» до станции «Чеховская»

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли на ремонт на весь день
Поезда на серой ветке ходят на участках от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Серпуховская» и от станции «Алтуфьево» до станции «Чеховская»

В майские праздники закроют участок Сокольнической линии метро

О точных датах закрытия станций обещают сообщить в двадцатых числах апреля

В майские праздники закроют участок Сокольнической линии метро
О точных датах закрытия станций обещают сообщить в двадцатых числах апреля

Однокомнатная хрущёвка у «Московской»
Однокомнатная хрущёвка у «Московской» Квартира в хрущёвке со стеной из тёмного дерева, необычными рисунками на обоях и швейной машиной Zinger в качестве столика под раковину.
Однокомнатная хрущёвка у «Московской»

Однокомнатная хрущёвка у «Московской»
Квартира в хрущёвке со стеной из тёмного дерева, необычными рисунками на обоях и швейной машиной Zinger в качестве столика под раковину.

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу
Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке