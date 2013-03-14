Новости
Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов
Билеты также начнут продавать в розничных салонах МТС
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Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов Билеты также начнут продавать в розничных салонах МТС
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МТС купила сервисы по продаже билетов Ponominalu и Ticketland
Своим абонентам оператор обещает продавать билеты со скидкой
Новости
МТС купила сервисы по продаже билетов Ponominalu и Ticketland Своим абонентам оператор обещает продавать билеты со скидкой
Менеджмент
Мал, да удал: Почему лидерам рынка стоит внимательно следить за новичкамиСооснователь Ponominalu.ru рассказал H&F о том, как большие агентства проморгали выход на рынок его компании, и о том, как теперь он сам пытается избежать чужих ошибок.
Менеджмент
Мал, да удал: Почему лидерам рынка стоит внимательно следить за новичками Сооснователь Ponominalu.ru рассказал H&F о том, как большие агентства проморгали выход на рынок его компании, и о том, как теперь он сам пытается избежать чужих ошибок.
Новости
Онлайн-магазин билетов Ponominalu.ru привлёк $1,5 млн
Компания продаёт электронные и обычные билеты на различные мероприятия
Новости