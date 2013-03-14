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Новости

Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов

Билеты также начнут продавать в розничных салонах МТС

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Новости

Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов Билеты также начнут продавать в розничных салонах МТС

Новости

МТС купила сервисы по продаже билетов Ponominalu и Ticketland

Своим абонентам оператор обещает продавать билеты со скидкой

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Новости

МТС купила сервисы по продаже билетов Ponominalu и Ticketland Своим абонентам оператор обещает продавать билеты со скидкой

Мал, да удал: Почему лидерам рынка стоит внимательно следить за новичками
Менеджмент
Мал, да удал: Почему лидерам рынка стоит внимательно следить за новичкамиСооснователь Ponominalu.ru рассказал H&F о том, как большие агентства проморгали выход на рынок его компании, и о том, как теперь он сам пытается избежать чужих ошибок.
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Мал, да удал: Почему лидерам рынка стоит внимательно следить за новичками
Менеджмент

Мал, да удал: Почему лидерам рынка стоит внимательно следить за новичками Сооснователь Ponominalu.ru рассказал H&F о том, как большие агентства проморгали выход на рынок его компании, и о том, как теперь он сам пытается избежать чужих ошибок.

Новости

Онлайн-магазин билетов Ponominalu.ru привлёк $1,5 млн

Компания продаёт электронные и обычные билеты на различные мероприятия

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Новости

Онлайн-магазин билетов Ponominalu.ru привлёк $1,5 млн Компания продаёт электронные и обычные билеты на различные мероприятия