«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга
Активисты не сдаются
«Кампания „Нет!“» соберет на Пушкинской площади подписи за отмену итогов голосования. Вместо митинга Активисты не сдаются
В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей
После расследования «Медузы»
В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей После расследования «Медузы»
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе
В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
Руководителям УИКов назначили премию за успешное голосование. Договоры оформили задним числом
Выплаты в несколько раз больше, чем у рядовых работников комиссий
Руководителям УИКов назначили премию за успешное голосование. Договоры оформили задним числом Выплаты в несколько раз больше, чем у рядовых работников комиссий
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Поправки в Конституцию вступят в силу уже 4 июля Долго думать не пришлось
Крупнейшая фальсификация с начала века: Аналитики — о реальной поддержке поправок
Речь идет более чем о 20 миллионах приписанных голосов «за»
Крупнейшая фальсификация с начала века: Аналитики — о реальной поддержке поправок Речь идет более чем о 20 миллионах приписанных голосов «за»
У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли
Сначала Конституция — потом карантин
У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли Сначала Конституция — потом карантин
Дмитрий Песков — о триумфе Путина Никто в Кремле, оказывается, такого не ожидал
Глава ЦИК — о доказательстве честного подсчета голосов У Памфиловой все очень просто
Протестные Хамовники против провластного Арбата: Как Москва проголосовала по поправкам в Конституцию
В каких районах хотят вечного Путина
Протестные Хамовники против провластного Арбата: Как Москва проголосовала по поправкам в Конституцию В каких районах хотят вечного Путина
ЦИК обработал все протоколы. Только один регион проголосовал против поправок И это не Москва
На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек
Чтобы избежать двойного голосования (или нет)
На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек Чтобы избежать двойного голосования (или нет)
За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция
За такие эксперименты грозит от 30 тысяч рублей штрафа до четырех лет колонии
За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция За такие эксперименты грозит от 30 тысяч рублей штрафа до четырех лет колонии
В некоторых округах на электронное голосование зарегистрировались аномальное количество человек
И это не центр
В некоторых округах на электронное голосование зарегистрировались аномальное количество человек И это не центр
«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование
Его будут использовать более десятка крупных компаний
«Медуза» нашла сервис, с помощью которого будут следить за явкой бюджетников на голосование Его будут использовать более десятка крупных компаний
В Москве снова задержания. Люди протестуют против дела «Сети» и поправок в Конституцию
На Лубянке — пикеты, на Мясницкой — марш
В Москве снова задержания. Люди протестуют против дела «Сети» и поправок в Конституцию На Лубянке — пикеты, на Мясницкой — марш
Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно
Хотя в безопасности никто не сомневается