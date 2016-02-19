Новости
В Российской академии наук пройдет фестиваль науки «Wow! How?» Руками трогать обязательно
Новости
Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping
Популяризаторством займутся 1 сентября
Новости
Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping Популяризаторством займутся 1 сентября
Новости
В Российской академии наук пройдет весенний фестиваль «Wow! How?»
Посетителей ждет восемь часов научных шоу и мастер-классов
Новости
В Российской академии наук пройдет весенний фестиваль «Wow! How?» Посетителей ждет восемь часов научных шоу и мастер-классов
Новости
Россияне смогут проверить свои научные знания на акции «Открытая лабораторная»
Участвовать могут все желающие с 12 лет
Новости
Россияне смогут проверить свои научные знания на акции «Открытая лабораторная» Участвовать могут все желающие с 12 лет
Общественные пространства
Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая
Это уже третий по счёту «Политех»
Общественные пространства
Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая Это уже третий по счёту «Политех»
Что нового
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Что нового