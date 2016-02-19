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Новости

В Российской академии наук пройдет фестиваль науки «Wow! How?»

Руками трогать обязательно

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Новости

В Российской академии наук пройдет фестиваль науки «Wow! How?» Руками трогать обязательно

Новости

Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping

Популяризаторством займутся 1 сентября

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Новости

Ученые дадут лекции в барах Москвы в рамках фестиваля Science Bar Hopping Популяризаторством займутся 1 сентября

Новости

В Российской академии наук пройдет весенний фестиваль «Wow! How?»

Посетителей ждет восемь часов научных шоу и мастер-классов

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Новости

В Российской академии наук пройдет весенний фестиваль «Wow! How?» Посетителей ждет восемь часов научных шоу и мастер-классов

Новости

Россияне смогут проверить свои научные знания на акции «Открытая лабораторная»

Участвовать могут все желающие с 12 лет

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Новости

Россияне смогут проверить свои научные знания на акции «Открытая лабораторная» Участвовать могут все желающие с 12 лет

Общественные пространства

Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая

Это уже третий по счёту «Политех»

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Общественные пространства

Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая Это уже третий по счёту «Политех»

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе