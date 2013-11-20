16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018

Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018
Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»
Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов

Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве
Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар финского посольства Тимо Лепистё.
Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве

Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар финского посольства Тимо Лепистё.