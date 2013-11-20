Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018
Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля
Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018 Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля
«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов
«Я работаю в старинном особняке посольства Италии» Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов
Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар финского посольства Тимо Лепистё.