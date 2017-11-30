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Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства
Прямая речь
Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства «Такого не было все 26 лет президентства Лукашенко»
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Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства
Прямая речь

Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства «Такого не было все 26 лет президентства Лукашенко»

Новости

Из-за митингов депутаты создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Власти обвиняют дипломатов и иностранные СМИ

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Новости

Из-за митингов депутаты создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России Власти обвиняют дипломатов и иностранные СМИ

Новости

Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию

Посольство России в Лондоне сообщило об участившихся проблемах россиян на границе

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Новости

Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию Посольство России в Лондоне сообщило об участившихся проблемах россиян на границе

Новости

Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов

Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

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Новости

Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Новости

МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран

Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран

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Новости

МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран

Новости

Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху

Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля

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Новости

Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля

Новости

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018

Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

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Новости

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018 Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

Новости

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам

Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ

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Новости

Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»
Где ты работаешь

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии»Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов

Где ты работаешь

«Я работаю в старинном особняке посольства Италии» Роскошные интерьеры городского дворца и жизнь итальянских дипломатов