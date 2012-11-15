Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы
Как говорится, обещанного три года ждут
Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы Как говорится, обещанного три года ждут
В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина
Орган займется пропагандой массового спорта
В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина Орган займется пропагандой массового спорта
Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права
Например, с октября «площадку» объединят с «городом»
Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права Например, с октября «площадку» объединят с «городом»
Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах
Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС
Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС
Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах
Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними
Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними
Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту
Соответствующее постановление приняли в Верховном суде
Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту Соответствующее постановление приняли в Верховном суде
В ПДД ввели приоритет кругового движения и «вафельную разметку»
Соответствующие постановления подписал Дмитрий Медведев
В ПДД ввели приоритет кругового движения и «вафельную разметку» Соответствующие постановления подписал Дмитрий Медведев
Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца
Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф
Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф
Суд признал незаконным отказ «Победы» бесплатно провозить багаж весом до десяти килограммов
Ранее перевозчик взыскал с пассажирки дополнительную плату за провоз в салоне рюкзака
Суд признал незаконным отказ «Победы» бесплатно провозить багаж весом до десяти килограммов Ранее перевозчик взыскал с пассажирки дополнительную плату за провоз в салоне рюкзака
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела»
Речь идет о Ярославе Белоусове, которого задержали спустя месяц после столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела» Речь идет о Ярославе Белоусове, которого задержали спустя месяц после столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года
В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей
Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей
В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей
Почему сироты в регионах могут лишиться опекунов из Москвы The Village разобрался, почему городские власти отказываются платить компенсации за сирот из других городов России
Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств
Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении
Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении
В российских гостиницах можно будет оплачивать половину суток
Новое постановление устанавливает расчётный час в полдень, при этом гостиница может изменить это время с учётом «местных особенностей и специфики деятельности»
В российских гостиницах можно будет оплачивать половину суток Новое постановление устанавливает расчётный час в полдень, при этом гостиница может изменить это время с учётом «местных особенностей и специфики деятельности»
Дмитрий Медведев запретил чиновникам ездить на автомобилях дороже 2,5 миллиона рублей
Запрет вступает в силу в 2016 году
Дмитрий Медведев запретил чиновникам ездить на автомобилях дороже 2,5 миллиона рублей Запрет вступает в силу в 2016 году
Россия ужесточила запрет на ввоз безлактозной продукции
Также Россия исключила из списка запрещённой к ввозу продукции мальков рыб, устриц и мидий
Россия ужесточила запрет на ввоз безлактозной продукции Также Россия исключила из списка запрещённой к ввозу продукции мальков рыб, устриц и мидий
Путин подписал указ о создании государственного сегмента интернета
Преобразованием, эксплуатацией и развитием нового сегмента интернета займётся Федеральная служба охраны
Путин подписал указ о создании государственного сегмента интернета Преобразованием, эксплуатацией и развитием нового сегмента интернета займётся Федеральная служба охраны
Автошколы будут принимать экзамены на права
Госавтоинспекция хочет передать часть функций по приёму водительских экзаменов автошколам.
Автошколы будут принимать экзамены на права Госавтоинспекция хочет передать часть функций по приёму водительских экзаменов автошколам.
Доверенности на машины отменили
Теперь для того, чтобы подтвердить право на управление автомобилем, водитель должен будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО.