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Новости

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы

Как говорится, обещанного три года ждут

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Новости

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы Как говорится, обещанного три года ждут

Новости

В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина

Орган займется пропагандой массового спорта

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Новости

В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина Орган займется пропагандой массового спорта

Новости

Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права

Например, с октября «площадку» объединят с «городом»

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Новости

Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права Например, с октября «площадку» объединят с «городом»

Новости

Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах

Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС

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Новости

Верховный суд призвал наказывать только за умышленный экстремизм при репостах Сам факт лайка или публикации не может быть основанием для уголовной ответственности, считает Пленум ВС

Новости

Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах

Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними

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Новости

Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними

Новости

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

Соответствующее постановление приняли в Верховном суде

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Новости

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту Соответствующее постановление приняли в Верховном суде

Новости

В ПДД ввели приоритет кругового движения и «вафельную разметку»

Соответствующие постановления подписал Дмитрий Медведев

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Новости

В ПДД ввели приоритет кругового движения и «вафельную разметку» Соответствующие постановления подписал Дмитрий Медведев

Новости

Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца

Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф

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Новости

Веранды всех московских кафе разберут в течение месяца Если владельцы не уложатся в срок, им выпишут штраф

Ситуация

Суд признал незаконным отказ «Победы» бесплатно провозить багаж весом до десяти килограммов

Ранее перевозчик взыскал с пассажирки дополнительную плату за провоз в салоне рюкзака

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Ситуация

Суд признал незаконным отказ «Победы» бесплатно провозить багаж весом до десяти килограммов Ранее перевозчик взыскал с пассажирки дополнительную плату за провоз в салоне рюкзака

Ситуация

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела»

Речь идет о Ярославе Белоусове, которого задержали спустя месяц после столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года

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Ситуация

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела» Речь идет о Ярославе Белоусове, которого задержали спустя месяц после столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года

Транспорт

В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей

Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей

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Транспорт

В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей Данное решение не касается автомобилей с гибридным двигателем и «плагин-гибридных» автомобилей

Почему сироты в регионах могут лишиться опекунов из Москвы
Истории
Почему сироты в регионах могут лишиться опекунов из Москвы The Village разобрался, почему городские власти отказываются платить компенсации за сирот из других городов России
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Почему сироты в регионах могут лишиться опекунов из Москвы
Истории

Почему сироты в регионах могут лишиться опекунов из Москвы The Village разобрался, почему городские власти отказываются платить компенсации за сирот из других городов России

Ситуация

Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств

Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении

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Ситуация

Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении

Ситуация

В российских гостиницах можно будет оплачивать половину суток

Новое постановление устанавливает расчётный час в полдень, при этом гостиница может изменить это время с учётом «местных особенностей и специфики деятельности»

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Ситуация

В российских гостиницах можно будет оплачивать половину суток Новое постановление устанавливает расчётный час в полдень, при этом гостиница может изменить это время с учётом «местных особенностей и специфики деятельности»

Ситуация

Дмитрий Медведев запретил чиновникам ездить на автомобилях дороже 2,5 миллиона рублей

Запрет вступает в силу в 2016 году

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Ситуация

Дмитрий Медведев запретил чиновникам ездить на автомобилях дороже 2,5 миллиона рублей Запрет вступает в силу в 2016 году

Ситуация

Россия ужесточила запрет на ввоз безлактозной продукции

Также Россия исключила из списка запрещённой к ввозу продукции мальков рыб, устриц и мидий

1
Ситуация

Россия ужесточила запрет на ввоз безлактозной продукции Также Россия исключила из списка запрещённой к ввозу продукции мальков рыб, устриц и мидий

Ситуация

Путин подписал указ о создании государственного сегмента интернета

Преобразованием, эксплуатацией и развитием нового сегмента интернета займётся Федеральная служба охраны

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Ситуация

Путин подписал указ о создании государственного сегмента интернета Преобразованием, эксплуатацией и развитием нового сегмента интернета займётся Федеральная служба охраны

Транспорт

Автошколы будут принимать экзамены на права

Госавтоинспекция хочет передать часть функций по приёму водительских экзаменов автошколам.

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Транспорт

Автошколы будут принимать экзамены на права Госавтоинспекция хочет передать часть функций по приёму водительских экзаменов автошколам.

Город

Доверенности на машины отменили

Теперь для того, чтобы подтвердить право на управление автомобилем, водитель должен будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО.

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Город

Доверенности на машины отменили Теперь для того, чтобы подтвердить право на управление автомобилем, водитель должен будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО.