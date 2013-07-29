В конце августа откроется новый поворот на Гоголевский бульвар с Арбатской площади
Схему движения на Новом Арбате меняют, чтобы увеличить его пропускную способность
В конце августа откроется новый поворот на Гоголевский бульвар с Арбатской площади Схему движения на Новом Арбате меняют, чтобы увеличить его пропускную способность
На Каширском шоссе изменили поворот на Борисовские Пруды
Для увеличения пропускной способности трассы, на Каширском шоссе изменили правила поворота на улицу Борисовские пруды.