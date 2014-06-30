Авиакомпании резко подняли стоимость билетов Ценовым лидером стал Utair
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать
МТС повысит цены на часть архивных тарифов Вслед за остальными операторами «большой четверки»
Продукция Apple резко подорожала после презентации компании Цены повысились в среднем на 10 %
С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что решение властей не приведет к скачку розничных цен
С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что решение властей не приведет к скачку розничных цен
Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ дважды за 2019 год
Первый этап роста платежей планируется провести уже 1 января
Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ дважды за 2019 год Первый этап роста платежей планируется провести уже 1 января
Глава Минстроя призвал не беспокоить россиян сообщениями о росте тарифов ЖКХ
По словам главы Минстроя, рост стоимости коммунальных услуг ограничен законом
Глава Минстроя призвал не беспокоить россиян сообщениями о росте тарифов ЖКХ По словам главы Минстроя, рост стоимости коммунальных услуг ограничен законом
Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ вслед за ростом НДС
Инициатива призвана покрыть убытки коммунальщиков
Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ вслед за ростом НДС Инициатива призвана покрыть убытки коммунальщиков
Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей
Компания повысила стоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу
Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей Компания повысила стоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу
«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС
Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России
«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России
Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина
О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»
Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»
Аркадий Дворкович — о влиянии системы «Платон» на цены
По словам Дворковича, системой «Платон» компании оправдывают необоснованное повышение цен
Аркадий Дворкович — о влиянии системы «Платон» на цены По словам Дворковича, системой «Платон» компании оправдывают необоснованное повышение цен
Unilever повысил цены в России
Стоимость отдельных товаров производителя выросла для российского потребителя сразу в два раза
Unilever повысил цены в России Стоимость отдельных товаров производителя выросла для российского потребителя сразу в два раза
Mary Kay повышает цены в России на 5 %
Цены на часть российского ассортимента повышают со второго квартала 2015 года
Mary Kay повышает цены в России на 5 % Цены на часть российского ассортимента повышают со второго квартала 2015 года
«Макдоналдс» повышает цены в России (обновлено)
В среднем цены на продукцию компании для россиян повысятся на 1,3 %