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Новости

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов

Ценовым лидером стал Utair

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Новости

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов Ценовым лидером стал Utair

Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости
Ситуация
Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимостиПокупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать
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Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости
Ситуация

Как карантин и кризис повлияли на московский рынок недвижимости Покупка квартиры как вложение денег, и освободившиеся комнаты, которые некому снимать

Новости

МТС повысит цены на часть архивных тарифов

Вслед за остальными операторами «большой четверки»

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Новости

МТС повысит цены на часть архивных тарифов Вслед за остальными операторами «большой четверки»

Новости

Продукция Apple резко подорожала после презентации компании

Цены повысились в среднем на 10 %

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Новости

Продукция Apple резко подорожала после презентации компании Цены повысились в среднем на 10 %

Новости

С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что решение властей не приведет к скачку розничных цен

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Новости

С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что решение властей не приведет к скачку розничных цен

Новости

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ дважды за 2019 год

Первый этап роста платежей планируется провести уже 1 января

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Новости

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ дважды за 2019 год Первый этап роста платежей планируется провести уже 1 января

Новости

Глава Минстроя призвал не беспокоить россиян сообщениями о росте тарифов ЖКХ

По словам главы Минстроя, рост стоимости коммунальных услуг ограничен законом

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Новости

Глава Минстроя призвал не беспокоить россиян сообщениями о росте тарифов ЖКХ По словам главы Минстроя, рост стоимости коммунальных услуг ограничен законом

Новости

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ вслед за ростом НДС

Инициатива призвана покрыть убытки коммунальщиков

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Новости

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ вслед за ростом НДС Инициатива призвана покрыть убытки коммунальщиков

Новости

Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей

Компания повысила стоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу

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Новости

Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей Компания повысила стоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу

Новости

«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС

Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России

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Новости

«Синема парк» и «Формулу кино» обязали согласовывать подорожание билетов с ФАС Принадлежащие Александру Мамуту сети кинотеатров признаны монополистами в некоторых городах России

Новости

Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина

О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»

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Новости

Импортеры вина повышают цены на свою продукцию из-за приказа Минфина О повышении цен уже заявили в компании «Ладога дистрибьюшен»

Реакция

Аркадий Дворкович — о влиянии системы «Платон» на цены

По словам Дворковича, системой «Платон» компании оправдывают необоснованное повышение цен

1
Реакция

Аркадий Дворкович — о влиянии системы «Платон» на цены По словам Дворковича, системой «Платон» компании оправдывают необоснованное повышение цен

Ситуация

Unilever повысил цены в России

Стоимость отдельных товаров производителя выросла для российского потребителя сразу в два раза

0
Ситуация

Unilever повысил цены в России Стоимость отдельных товаров производителя выросла для российского потребителя сразу в два раза

Ситуация

Mary Kay повышает цены в России на 5 %

Цены на часть российского ассортимента повышают со второго квартала 2015 года

2
Ситуация

Mary Kay повышает цены в России на 5 % Цены на часть российского ассортимента повышают со второго квартала 2015 года

Ситуация

«Макдоналдс» повышает цены в России (обновлено)

В среднем цены на продукцию компании для россиян повысятся на 1,3 %

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Ситуация

«Макдоналдс» повышает цены в России (обновлено) В среднем цены на продукцию компании для россиян повысятся на 1,3 %

Новости

IKEA повысит цены в России (обновлено)

Причиной роста цен стало падение рубля

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Новости

IKEA повысит цены в России (обновлено) Причиной роста цен стало падение рубля

Город

Эрмитаж снова повысил цены на билеты

Эрмитаж с 1 июля повышает цены на билеты: взрослый теперь будет стоить 350 рублей

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Город

Эрмитаж снова повысил цены на билеты Эрмитаж с 1 июля повышает цены на билеты: взрослый теперь будет стоить 350 рублей