«Аптекарский огород» просит посетителей поддержать фестиваль цветов, который должен пройти осенью
Из-за вынужденного карантина ботанический сад лишился дохода
«Аптекарский огород» просит посетителей поддержать фестиваль цветов, который должен пройти осенью Из-за вынужденного карантина ботанический сад лишился дохода
«Кофе с донатом»: Совместная подписка кооператива «Черный» и «Медиазоны»
Кофе и истории в придачу
«Кофе с донатом»: Совместная подписка кооператива «Черный» и «Медиазоны» Кофе и истории в придачу
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
Second Friend Store разрешил продавать вещи в поддержку портала «Такие дела»
Вещи с благотворительного рейла будут продавать максимум за 1 500 рублей
Second Friend Store разрешил продавать вещи в поддержку портала «Такие дела» Вещи с благотворительного рейла будут продавать максимум за 1 500 рублей
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
Россияне могут сделать покупки в виртуальном городе для помощи детям с синдромом Дауна
Можно сделать пожертвования на небольшую или внушительную сумму
Россияне могут сделать покупки в виртуальном городе для помощи детям с синдромом Дауна Можно сделать пожертвования на небольшую или внушительную сумму
Психотерапевты центра «Пространство общения» проведут консультации за пожертвование
Записаться можно к специалистам разных школ психотерапии и психологии
Психотерапевты центра «Пространство общения» проведут консультации за пожертвование Записаться можно к специалистам разных школ психотерапии и психологии
Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований
Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи
Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи
Кто в России тратит больше всего денег на благотворительность
Совокупные пожертвования россиян в 2017 году составили 340–460 миллиардов рублей
Кто в России тратит больше всего денег на благотворительность Совокупные пожертвования россиян в 2017 году составили 340–460 миллиардов рублей
Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов
Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование
Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование
Портал «Такие дела» запустил сбор средств на помощь проекту
Желающие могут настроить регулярный платеж для помощи в решении социальных проблем
Портал «Такие дела» запустил сбор средств на помощь проекту Желающие могут настроить регулярный платеж для помощи в решении социальных проблем
Депутатам рекомендовали «делиться деньгами» для улучшения имиджа
Особое внимание советуют уделить благотворительности
Депутатам рекомендовали «делиться деньгами» для улучшения имиджа Особое внимание советуют уделить благотворительности
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов
Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов
Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой
Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду
Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду
Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису
Вырученные деньги пойдут на охрану природы
Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису Вырученные деньги пойдут на охрану природы
В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love
На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова
В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций
Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
«Медиазона» перешла на краудфандинг из-за нехватки средств
Читатели могут вносить разовые и регулярные пожертвования
«Медиазона» перешла на краудфандинг из-за нехватки средств Читатели могут вносить разовые и регулярные пожертвования
Россияне стали тратить вдвое больше на благотворительность
Больше всех на благотворительность и краудфандинг жертвуют жители Центрального региона