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Новости

«Аптекарский огород» просит посетителей поддержать фестиваль цветов, который должен пройти осенью

Из-за вынужденного карантина ботанический сад лишился дохода

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Новости

«Аптекарский огород» просит посетителей поддержать фестиваль цветов, который должен пройти осенью Из-за вынужденного карантина ботанический сад лишился дохода

Новости

«Кофе с донатом»: Совместная подписка кооператива «Черный» и «Медиазоны»

Кофе и истории в придачу

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Новости

«Кофе с донатом»: Совместная подписка кооператива «Черный» и «Медиазоны» Кофе и истории в придачу

Новости

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром

Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу

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Новости

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу

Новости

Second Friend Store разрешил продавать вещи в поддержку портала «Такие дела»

Вещи с благотворительного рейла будут продавать максимум за 1 500 рублей

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Новости

Second Friend Store разрешил продавать вещи в поддержку портала «Такие дела» Вещи с благотворительного рейла будут продавать максимум за 1 500 рублей

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Истории
Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россиянеЭротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант
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Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне
Истории

Лучше помогите материально: Что такое Patreon и как на нем зарабатывают россияне Эротические рисунки, косплей, откровенные фото и другие способы монетизировать свой талант

Новости

Россияне могут сделать покупки в виртуальном городе для помощи детям с синдромом Дауна

Можно сделать пожертвования на небольшую или внушительную сумму

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Новости

Россияне могут сделать покупки в виртуальном городе для помощи детям с синдромом Дауна Можно сделать пожертвования на небольшую или внушительную сумму

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Психотерапевты центра «Пространство общения» проведут консультации за пожертвование

Записаться можно к специалистам разных школ психотерапии и психологии

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Новости

Психотерапевты центра «Пространство общения» проведут консультации за пожертвование Записаться можно к специалистам разных школ психотерапии и психологии

Новости

Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований

Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи

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Новости

Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи

Новости

Кто в России тратит больше всего денег на благотворительность

Совокупные пожертвования россиян в 2017 году составили 340–460 миллиардов рублей

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Новости

Кто в России тратит больше всего денег на благотворительность Совокупные пожертвования россиян в 2017 году составили 340–460 миллиардов рублей

Новости

Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов

Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование

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Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование

Новости

Портал «Такие дела» запустил сбор средств на помощь проекту

Желающие могут настроить регулярный платеж для помощи в решении социальных проблем

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Портал «Такие дела» запустил сбор средств на помощь проекту Желающие могут настроить регулярный платеж для помощи в решении социальных проблем

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Депутатам рекомендовали «делиться деньгами» для улучшения имиджа

Особое внимание советуют уделить благотворительности

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Депутатам рекомендовали «делиться деньгами» для улучшения имиджа Особое внимание советуют уделить благотворительности

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На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов

Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов

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На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов

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Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой

Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду

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Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду

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Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису

Вырученные деньги пойдут на охрану природы

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Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису Вырученные деньги пойдут на охрану природы

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В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love

На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова

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В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова

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Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций

Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков

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Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков

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«Медиазона» перешла на краудфандинг из-за нехватки средств

Читатели могут вносить разовые и регулярные пожертвования

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«Медиазона» перешла на краудфандинг из-за нехватки средств Читатели могут вносить разовые и регулярные пожертвования

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Россияне стали тратить вдвое больше на благотворительность

Больше всех на благотворительность и краудфандинг жертвуют жители Центрального региона

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Россияне стали тратить вдвое больше на благотворительность Больше всех на благотворительность и краудфандинг жертвуют жители Центрального региона

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На благотворительном фестивале прочтут лекции для мам

Завершит праздник чтением стихов Вера Полозкова

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На благотворительном фестивале прочтут лекции для мам Завершит праздник чтением стихов Вера Полозкова

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