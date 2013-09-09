Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина И что в дела семьи никто не должен вмешиваться
В Москве открылась элитная резиденция для пожилых
«Идиллия» для московских пенсионеров открылась у Филевского парка
В Москве открылась элитная резиденция для пожилых «Идиллия» для московских пенсионеров открылась у Филевского парка
Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки
Социальный проект «Музейный СтарТрек» запустили вместе с департаментом труда
Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки Социальный проект «Музейный СтарТрек» запустили вместе с департаментом труда
Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости
Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге
Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге
В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти
Проект создала сеть частных пансионов для пожилых людей
В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти Проект создала сеть частных пансионов для пожилых людей
Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»
Проект основал создатель сервиса уборки Qlean
Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие» Проект основал создатель сервиса уборки Qlean
Большинство россиян считают заботу о пожилых людях задачей государства
Среди молодежи доля тех, кто разделяет такое мнение, меньше по сравнению со старшим поколением
Большинство россиян считают заботу о пожилых людях задачей государства Среди молодежи доля тех, кто разделяет такое мнение, меньше по сравнению со старшим поколением
В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия
Инициатива разработана в рамках пилотного проекта по досугу пенсионеров
В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия Инициатива разработана в рамках пилотного проекта по досугу пенсионеров
В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых
Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»
В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»
Сегодня в России проходит День благотворительности #ЩедрыйВторник
По всей стране проведут более 1 500 благотворительных акций
Сегодня в России проходит День благотворительности #ЩедрыйВторник По всей стране проведут более 1 500 благотворительных акций
В Москве открылся первый университет для пожилых людей
Бесплатные образовательные программы организует столичный департамент труда и соцзащиты
В Москве открылся первый университет для пожилых людей Бесплатные образовательные программы организует столичный департамент труда и соцзащиты
В России за три года планируют подготовить 3,5 тысячи врачей-гериатров
Они будут заниматься лечением пожилых людей
В России за три года планируют подготовить 3,5 тысячи врачей-гериатров Они будут заниматься лечением пожилых людей
В России хотят изменить правила приёма пожилых граждан в поликлиниках
В Совете Федерации предлагают допускать старшее поколение до врачей только после осмотра у медсестёр
В России хотят изменить правила приёма пожилых граждан в поликлиниках В Совете Федерации предлагают допускать старшее поколение до врачей только после осмотра у медсестёр
В московских парках начали устанавливать тренажёры для пожилых людей
Первая специализированная площадка откроется на Воробьёвых горах в мае
В московских парках начали устанавливать тренажёры для пожилых людей Первая специализированная площадка откроется на Воробьёвых горах в мае
Твоё собачье дело: Как голландка трудоустраивает московских дворняг Соосновательница московского проекта «Не просто собаки» Йентл Хофвейкс — о том, как решить сразу две задачи: позаботиться об одиноких людях и найти применение бездомным животным
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Режиссёр Михаил Перловский — о том, как рекламировать старость Голод на Плутоне, бластер на защите Москвы и восстание машин на заводе — The Village узнал, кто сделал необычную рекламу для домов престарелых
В метро появятся помощники для пожилых людей и инвалидов
На станциях метро в ближайшее время начнут дежурить сотрудники, которые будут помогать инвалидам и пожилым людям.