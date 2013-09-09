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Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина

И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

Сколько россиян считают, что в домашнем насилии виновата женщина
И что в дела семьи никто не должен вмешиваться

В Москве открылась элитная резиденция для пожилых

«Идиллия» для московских пенсионеров открылась у Филевского парка

В Москве открылась элитная резиденция для пожилых
«Идиллия» для московских пенсионеров открылась у Филевского парка

Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки

Социальный проект «Музейный СтарТрек» запустили вместе с департаментом труда

Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки
Социальный проект «Музейный СтарТрек» запустили вместе с департаментом труда

Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости

Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге

Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости
Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге

В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти

Проект создала сеть частных пансионов для пожилых людей

В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти
Проект создала сеть частных пансионов для пожилых людей

Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»

Проект основал создатель сервиса уборки Qlean

Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»
Проект основал создатель сервиса уборки Qlean

Большинство россиян считают заботу о пожилых людях задачей государства

Среди молодежи доля тех, кто разделяет такое мнение, меньше по сравнению со старшим поколением

Большинство россиян считают заботу о пожилых людях задачей государства
Среди молодежи доля тех, кто разделяет такое мнение, меньше по сравнению со старшим поколением

В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия

Инициатива разработана в рамках пилотного проекта по досугу пенсионеров

В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия
Инициатива разработана в рамках пилотного проекта по досугу пенсионеров

В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых

Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»

В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых
Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»

Сегодня в России проходит День благотворительности #ЩедрыйВторник

По всей стране проведут более 1 500 благотворительных акций

Сегодня в России проходит День благотворительности #ЩедрыйВторник
По всей стране проведут более 1 500 благотворительных акций

В Москве открылся первый университет для пожилых людей

Бесплатные образовательные программы организует столичный департамент труда и соцзащиты

В Москве открылся первый университет для пожилых людей
Бесплатные образовательные программы организует столичный департамент труда и соцзащиты

В России за три года планируют подготовить 3,5 тысячи врачей-гериатров

Они будут заниматься лечением пожилых людей

В России за три года планируют подготовить 3,5 тысячи врачей-гериатров
Они будут заниматься лечением пожилых людей

В России хотят изменить правила приёма пожилых граждан в поликлиниках

В Совете Федерации предлагают допускать старшее поколение до врачей только после осмотра у медсестёр

В России хотят изменить правила приёма пожилых граждан в поликлиниках
В Совете Федерации предлагают допускать старшее поколение до врачей только после осмотра у медсестёр

В московских парках начали устанавливать тренажёры для пожилых людей

Первая специализированная площадка откроется на Воробьёвых горах в мае

В московских парках начали устанавливать тренажёры для пожилых людей
Первая специализированная площадка откроется на Воробьёвых горах в мае

Твоё собачье дело: Как голландка трудоустраивает московских дворняг
Твоё собачье дело: Как голландка трудоустраивает московских дворняг Соосновательница московского проекта «Не просто собаки» Йентл Хофвейкс — о том, как решить сразу две задачи: позаботиться об одиноких людях и найти применение бездомным животным
Твоё собачье дело: Как голландка трудоустраивает московских дворняг

Твоё собачье дело: Как голландка трудоустраивает московских дворняг
Соосновательница московского проекта «Не просто собаки» Йентл Хофвейкс — о том, как решить сразу две задачи: позаботиться об одиноких людях и найти применение бездомным животным

Руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев — о том, как ищут людей, пропавших в городе
Руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев — о том, как ищут людей, пропавших в городе The Village узнал у руководителя и координатора добровольно-спасательного отряда, кто чаще всего уходит из дома и не возвращается, как их искать и каких ошибок не стоит совершать никогда
Руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев — о том, как ищут людей, пропавших в городе

Руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев — о том, как ищут людей, пропавших в городе
The Village узнал у руководителя и координатора добровольно-спасательного отряда, кто чаще всего уходит из дома и не возвращается, как их искать и каких ошибок не стоит совершать никогда

Режиссёр Михаил Перловский — о том, как рекламировать старость Голод на Плутоне, бластер на защите Москвы и восстание машин на заводе — The Village узнал, кто сделал необычную рекламу для домов престарелых

Режиссёр Михаил Перловский — о том, как рекламировать старость
Голод на Плутоне, бластер на защите Москвы и восстание машин на заводе — The Village узнал, кто сделал необычную рекламу для домов престарелых

В метро появятся помощники для пожилых людей и инвалидов

На станциях метро в ближайшее время начнут дежурить сотрудники, которые будут помогать инвалидам и пожилым людям.

В метро появятся помощники для пожилых людей и инвалидов
На станциях метро в ближайшее время начнут дежурить сотрудники, которые будут помогать инвалидам и пожилым людям.