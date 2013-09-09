Руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев — о том, как ищут людей, пропавших в городе The Village узнал у руководителя и координатора добровольно-спасательного отряда, кто чаще всего уходит из дома и не возвращается, как их искать и каких ошибок не стоит совершать никогда