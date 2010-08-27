Прямая речь: Эдуард Бояков, театр «Практика» К открытию нового театрального сезона The Village поговорил с Эдуардом Бояковым, художественным руководителем театра «Практика». Эдуард Бояков рассказал о спектаклях на «Стрелке», современном русском театре и планах театра «Практика».