Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом
Иск на компанию подал ее поставщик — фирма «Прайм»
Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом Иск на компанию подал ее поставщик — фирма «Прайм»
Летом в Москве откроется пять новых кафе «Прайм»
Новые закусочные под вывеской «Прайм» заработают на Мясницкой, Пятницкой, Нижней Радищевской и других улицах
Летом в Москве откроется пять новых кафе «Прайм» Новые закусочные под вывеской «Прайм» заработают на Мясницкой, Пятницкой, Нижней Радищевской и других улицах
На Цветном бульваре откроется кафе «Прайм»
На 97 квадратных метрах нового заведения смогут разместиться 46 гостей
На Цветном бульваре откроется кафе «Прайм» На 97 квадратных метрах нового заведения смогут разместиться 46 гостей
На «Смоленской» открывается кафе «Прайм»
На 70 квадратных метрах нового кафе смогут разместиться 32 гостя
На «Смоленской» открывается кафе «Прайм» На 70 квадратных метрах нового кафе смогут разместиться 32 гостя
Бар Drink Your Seoul, ресторан и ночной клуб #Lol, второй киоск «Пян-сё», два новых «Прайма» Гастропаб Haggis, «Кондитерская Олега Ильина», рестораны Village Kitchen и Food & Wine — The Village об интересных открытиях недели
В Москве открылось два новых кафе «Прайм»
Новые заведения сети начали работу в башне «Федерация» и на Чистопрудном бульваре
В Москве открылось два новых кафе «Прайм» Новые заведения сети начали работу в башне «Федерация» и на Чистопрудном бульваре
Рестораны Ah! Beatrice и LavkaLavka, кафе Vendome, паб «Крылышко или ножка» в парке Горького Пиццерия «Академия» на Соколе, второй «Прайм» на Тверской — The Village об интересных открытиях недели
На Тверской открылось кафе «Прайм»
Сеть фастфуда открыла новое заведение на месте кафе Pelman
На Тверской открылось кафе «Прайм» Сеть фастфуда открыла новое заведение на месте кафе Pelman
На Никольской открывается кафе сети «Прайм» Новое кафе сети фастфуда начнёт работу 1 мая
Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм»
Сеть здорового фастфуда откроет новые кафе до конца весны
Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм» Сеть здорового фастфуда откроет новые кафе до конца весны
На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»
Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке
На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм» Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке
Pop-up ресторан Door 19, ресторан «Китайская грамота», кафе OMG! Coffee «Прайм» на Тверской, ресторан скандинавской кухни Enebær, первый в Москве Carl's Junior и другие — The Village об интересных открытиях недели
На Тверской открылось новое кафе сети «Прайм»
Новое заведение российской сети здорового фастфуда начало свою работу.
На Тверской открылось новое кафе сети «Прайм» Новое заведение российской сети здорового фастфуда начало свою работу.
На Тверской открывается новое кафе «Прайм»
Новое заведение российской сети здорового фастфуда начнёт работу 25 февраля.