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Как стать мировой звездой предметного дизайна
Интервью
Как стать мировой звездой предметного дизайнаИнтервью с обладателем Red Dot Design Award Димой Логиновым и дизайнером Ferrari Данилом Кузвесовым
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Как стать мировой звездой предметного дизайна
Интервью

Как стать мировой звездой предметного дизайна Интервью с обладателем Red Dot Design Award Димой Логиновым и дизайнером Ferrari Данилом Кузвесовым