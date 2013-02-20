Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)
Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»
Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено) Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»
Во «Вкусвилле» появилась возможность предварительного заказа и самовывоза продуктов
Программа «Закажи и забери» действует в приложении сети магазинов
Во «Вкусвилле» появилась возможность предварительного заказа и самовывоза продуктов Программа «Закажи и забери» действует в приложении сети магазинов
Новый кроссовер Tesla Model Y Уже сейчас можно оформить предзаказ электрокара
Открыт предзаказ билетов на Alfa Future People 2019
Цена билетов в первой партии — 3 750 рублей
Открыт предзаказ билетов на Alfa Future People 2019 Цена билетов в первой партии — 3 750 рублей
Россияне начали перепродавать право выкупа iPhone X
За право предзаказа придется заплатить 60 тысяч рублей
Россияне начали перепродавать право выкупа iPhone X За право предзаказа придется заплатить 60 тысяч рублей
Delivery Club запустил услугу предзаказа еды навынос
Оформить заказ можно в приложении сервиса
Delivery Club запустил услугу предзаказа еды навынос Оформить заказ можно в приложении сервиса
Alfa Future People 2018 объявил старт предзаказа билетов
Стандартный билет стоит 3 500 рублей
Alfa Future People 2018 объявил старт предзаказа билетов Стандартный билет стоит 3 500 рублей
В Tele2 начали принимать от москвичей предзаказы на сим-карты
Tele2 начнёт доставлять покупателям заказанные в интернет-магазине сим-карты с 22 октября