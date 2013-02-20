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Новости

Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)

Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

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Новости

Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено) Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

Новости

Во «Вкусвилле» появилась возможность предварительного заказа и самовывоза продуктов

Программа «Закажи и забери» действует в приложении сети магазинов

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Новости

Во «Вкусвилле» появилась возможность предварительного заказа и самовывоза продуктов Программа «Закажи и забери» действует в приложении сети магазинов

Новости

Новый кроссовер Tesla Model Y

Уже сейчас можно оформить предзаказ электрокара

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Новости

Новый кроссовер Tesla Model Y Уже сейчас можно оформить предзаказ электрокара

Новости

Открыт предзаказ билетов на Alfa Future People 2019

Цена билетов в первой партии — 3 750 рублей

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Новости

Открыт предзаказ билетов на Alfa Future People 2019 Цена билетов в первой партии — 3 750 рублей

Новости

Россияне начали перепродавать право выкупа iPhone X

За право предзаказа придется заплатить 60 тысяч рублей

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Новости

Россияне начали перепродавать право выкупа iPhone X За право предзаказа придется заплатить 60 тысяч рублей

Новости

Delivery Club запустил услугу предзаказа еды навынос

Оформить заказ можно в приложении сервиса

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Новости

Delivery Club запустил услугу предзаказа еды навынос Оформить заказ можно в приложении сервиса

Новости

Alfa Future People 2018 объявил старт предзаказа билетов

Стандартный билет стоит 3 500 рублей

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Новости

Alfa Future People 2018 объявил старт предзаказа билетов Стандартный билет стоит 3 500 рублей

Город

В Tele2 начали принимать от москвичей предзаказы на сим-карты

Tele2 начнёт доставлять покупателям заказанные в интернет-магазине сим-карты с 22 октября

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Город

В Tele2 начали принимать от москвичей предзаказы на сим-карты Tele2 начнёт доставлять покупателям заказанные в интернет-магазине сим-карты с 22 октября

Новости

Очки Google Glass теперь можно заказать

Очки смогут купить только те, кто сможет убедить компанию в их необходимости

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Новости

Очки Google Glass теперь можно заказать Очки смогут купить только те, кто сможет убедить компанию в их необходимости