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Сергей Собянин назначил префектов округов

Все префекты сохранили свои должности с переназначением.

Сергей Собянин назначил префектов округов
Все префекты сохранили свои должности с переназначением.