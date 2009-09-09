Слайд-шок: 5 сервисов, способных заменить PowerPoint Презентация, сделанная в PowerPoint, может усыпить любого. Чтобы из-за этого вы не теряли клиентов и инвесторов, H&F выбрал пять сервисов, позволяющих создать по-настоящему крутые презентации.