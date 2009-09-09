Как подготовить действительно хорошую презентацию Основатель компании, зарабатывающей на создании нестандартных презентаций, делится советами о том, как подготовить нескучное выступление
Как подготовить действительно хорошую презентацию Основатель компании, зарабатывающей на создании нестандартных презентаций, делится советами о том, как подготовить нескучное выступление
Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления Преодолеть страх выступления перед инвесторами, партнёрами или сотрудниками бывает нелегко. H&F выбрал несколько советов от опытного оратора Джеймса Алтушера.
Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления Преодолеть страх выступления перед инвесторами, партнёрами или сотрудниками бывает нелегко. H&F выбрал несколько советов от опытного оратора Джеймса Алтушера.
Слайд-шок: 5 сервисов, способных заменить PowerPoint Презентация, сделанная в PowerPoint, может усыпить любого. Чтобы из-за этого вы не теряли клиентов и инвесторов, H&F выбрал пять сервисов, позволяющих создать по-настоящему крутые презентации.