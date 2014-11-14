Общественные пространства
Во Внукове появятся читальный зал и зоны буккроссинга
Также в аэропорту откроется информационный центр Президентской библиотеки
Общественные пространства
Во Внукове появятся читальный зал и зоны буккроссинга Также в аэропорту откроется информационный центр Президентской библиотеки
Ситуация
В Петербурге создадут альтернативу «Википедии»
В Петербурге приступили к созданию «Национальной электронной библиотеки» — альтернативы «Википедии», в которой будет собрана информация о жизни в России
Ситуация