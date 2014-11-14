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Общественные пространства

Во Внукове появятся читальный зал и зоны буккроссинга

Также в аэропорту откроется информационный центр Президентской библиотеки

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Общественные пространства

Во Внукове появятся читальный зал и зоны буккроссинга Также в аэропорту откроется информационный центр Президентской библиотеки

Ситуация

В Петербурге создадут альтернативу «Википедии»

В Петербурге приступили к созданию «Национальной электронной библиотеки» — альтернативы «Википедии», в которой будет собрана информация о жизни в России

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Ситуация

В Петербурге создадут альтернативу «Википедии» В Петербурге приступили к созданию «Национальной электронной библиотеки» — альтернативы «Википедии», в которой будет собрана информация о жизни в России