вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Какими будут причал и набережная у жилого комплекса «Береговой»

Там появятся велодорожки, кафе и пункты проката

0
Новости

Какими будут причал и набережная у жилого комплекса «Береговой» Там появятся велодорожки, кафе и пункты проката

Новости

Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году

Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства

0
Новости

Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства

Новости

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября

На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса

0
Новости

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса