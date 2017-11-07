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Какими будут причал и набережная у жилого комплекса «Береговой»
Там появятся велодорожки, кафе и пункты проката
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Какими будут причал и набережная у жилого комплекса «Береговой» Там появятся велодорожки, кафе и пункты проката
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Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году
Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства
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Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства
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Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября
На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса
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