Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly Для поиска серьезных отношений
«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками
Arma App от Святослава Иванова и Варвары Шиловой
«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками Arma App от Святослава Иванова и Варвары Шиловой
BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar
Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу
BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу
HowWeSurvive от ИТМО. Сервис поможет бороться с одиночеством в самоизоляции
Пользователям показывают интерактивную карту мира, на которой отмечены посты в инстаграме
HowWeSurvive от ИТМО. Сервис поможет бороться с одиночеством в самоизоляции Пользователям показывают интерактивную карту мира, на которой отмечены посты в инстаграме
Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд
Сервис создал один из основателей Vine
Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд Сервис создал один из основателей Vine
«Музей исчезнувших картин». Там можно увидеть утраченные произведения искусства
Пользователям проекта предлагают VR- реконструкции образцов русского искусства
«Музей исчезнувших картин». Там можно увидеть утраченные произведения искусства Пользователям проекта предлагают VR- реконструкции образцов русского искусства
«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах
Пока сервис работает в пяти регионах
«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах Пока сервис работает в пяти регионах
Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето
С ее помощью можно будет найти кроссовки «как у того блогера»
Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето С ее помощью можно будет найти кроссовки «как у того блогера»
Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»
Пользователи могут покупать дополнительные функции
Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте» Пользователи могут покупать дополнительные функции
«Блокада. Имена». Там можно увидеть имена ленинградцев, погибших в блокаду
Приложение разработали организаторы акции «День памяти»
«Блокада. Имена». Там можно увидеть имена ленинградцев, погибших в блокаду Приложение разработали организаторы акции «День памяти»
Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки
Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее
Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий
Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
Бесплатный сервис для записи в государственные поликлиники Петербурга
Приложение «Мое здоровье» доступно в App Store и Google Play
Бесплатный сервис для записи в государственные поликлиники Петербурга Приложение «Мое здоровье» доступно в App Store и Google Play
Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh
Все покупки и продажи на платформе будут совершаться по принципу безопасной сделки
Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh Все покупки и продажи на платформе будут совершаться по принципу безопасной сделки
Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет
На собранные в игре деньги можно также приобрести сувенирную продукцию банка
Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет На собранные в игре деньги можно также приобрести сувенирную продукцию банка
Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+
Сервис предлагает три варианта подписки: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи»
Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+ Сервис предлагает три варианта подписки: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи»
Сервис для продажи вторсырья «Чисто-чисто»
Сдать можно то, что обычно не принимают на переработку