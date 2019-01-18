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Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

Для поиска серьезных отношений

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly
Для поиска серьезных отношений

«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками

Arma App от Святослава Иванова и Варвары Шиловой

«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками
Arma App от Святослава Иванова и Варвары Шиловой

BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar

Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу

BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar
Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу

HowWeSurvive от ИТМО. Сервис поможет бороться с одиночеством в самоизоляции

Пользователям показывают интерактивную карту мира, на которой отмечены посты в инстаграме

HowWeSurvive от ИТМО. Сервис поможет бороться с одиночеством в самоизоляции
Пользователям показывают интерактивную карту мира, на которой отмечены посты в инстаграме

Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд

Сервис создал один из основателей Vine

Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд
Сервис создал один из основателей Vine

«Музей исчезнувших картин». Там можно увидеть утраченные произведения искусства

Пользователям проекта предлагают VR- реконструкции образцов русского искусства

«Музей исчезнувших картин». Там можно увидеть утраченные произведения искусства
Пользователям проекта предлагают VR- реконструкции образцов русского искусства

«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах

Пока сервис работает в пяти регионах

«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах
Пока сервис работает в пяти регионах

Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето

С ее помощью можно будет найти кроссовки «как у того блогера»

Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето
С ее помощью можно будет найти кроссовки «как у того блогера»

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Пользователи могут покупать дополнительные функции

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»
Пользователи могут покупать дополнительные функции

«Блокада. Имена». Там можно увидеть имена ленинградцев, погибших в блокаду

Приложение разработали организаторы акции «День памяти»

«Блокада. Имена». Там можно увидеть имена ленинградцев, погибших в блокаду
Приложение разработали организаторы акции «День памяти»

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки

Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки
Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий
Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

Бесплатный сервис для записи в государственные поликлиники Петербурга

Приложение «Мое здоровье» доступно в App Store и Google Play

Бесплатный сервис для записи в государственные поликлиники Петербурга
Приложение «Мое здоровье» доступно в App Store и Google Play

Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh

Все покупки и продажи на платформе будут совершаться по принципу безопасной сделки

Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh
Все покупки и продажи на платформе будут совершаться по принципу безопасной сделки

Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет

На собранные в игре деньги можно также приобрести сувенирную продукцию банка

Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет
На собранные в игре деньги можно также приобрести сувенирную продукцию банка

Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+

Сервис предлагает три варианта подписки: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи»

Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+
Сервис предлагает три варианта подписки: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи»

Сервис для продажи вторсырья «Чисто-чисто»

Сдать можно то, что обычно не принимают на переработку

Сервис для продажи вторсырья «Чисто-чисто»
Сдать можно то, что обычно не принимают на переработку

Доставка покупок Dostavista.Market

Ожидание займет не больше полутора часов

Доставка покупок Dostavista.Market
Ожидание займет не больше полутора часов

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Позднее в приложении появится и московская версия

Путеводитель по Петербургу Sapsan
Позднее в приложении появится и московская версия

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды

Вещи проходят проверку на подлинность

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды
Вещи проходят проверку на подлинность

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