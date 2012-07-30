Александр Сысоев — о лучших пельменях и римской пасте Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
Александр Сысоев — о лучших пельменях и римской пасте Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
10 лучших ресторанов Петербурга по версии Where To Eat
В голосовании принимало участие сто экспертов из ресторанного бизнеса и деловых кругов
10 лучших ресторанов Петербурга по версии Where To Eat В голосовании принимало участие сто экспертов из ресторанного бизнеса и деловых кругов
Новое место: «Пробка на Цветном» В Москве открылся ресторан с итальянской кухней «Пробка на Цветном» — флагманский проект известного шефа и ресторатора из Петербурга Арама Мнацаканова.