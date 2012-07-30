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Александр Сысоев — о лучших пельменях и римской пасте
Александр Сысоев — о лучших пельменях и римской пасте Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
Александр Сысоев — о лучших пельменях и римской пасте

Александр Сысоев — о лучших пельменях и римской пасте
Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться

10 лучших ресторанов Петербурга по версии Where To Eat

В голосовании принимало участие сто экспертов из ресторанного бизнеса и деловых кругов

10 лучших ресторанов Петербурга по версии Where To Eat
В голосовании принимало участие сто экспертов из ресторанного бизнеса и деловых кругов

Новое место: «Пробка на Цветном»
Новое место: «Пробка на Цветном» В Москве открылся ресторан с итальянской кухней «Пробка на Цветном» — флагманский проект известного шефа и ресторатора из Петербурга Арама Мнацаканова.
Новое место: «Пробка на Цветном»

Новое место: «Пробка на Цветном»
В Москве открылся ресторан с итальянской кухней «Пробка на Цветном» — флагманский проект известного шефа и ресторатора из Петербурга Арама Мнацаканова.