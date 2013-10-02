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Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием

Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн

Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием
Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн

В интернете появилась виртуальная карта «проблемных» магазинов Москвы

На сайте «Наш город» появился раздел «Карта проблемных магазинов»

В интернете появилась виртуальная карта «проблемных» магазинов Москвы
На сайте «Наш город» появился раздел «Карта проблемных магазинов»

«Азбука вкуса» откроет бюджетные супермаркеты

«Азбука вкуса» решила открыть супермаркеты с доступными ценами и магазины у метро с овощами и фруктами.

«Азбука вкуса» откроет бюджетные супермаркеты
«Азбука вкуса» решила открыть супермаркеты с доступными ценами и магазины у метро с овощами и фруктами.