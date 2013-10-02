Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием
Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн
Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн
В интернете появилась виртуальная карта «проблемных» магазинов Москвы
На сайте «Наш город» появился раздел «Карта проблемных магазинов»
В интернете появилась виртуальная карта «проблемных» магазинов Москвы На сайте «Наш город» появился раздел «Карта проблемных магазинов»
«Азбука вкуса» откроет бюджетные супермаркеты
«Азбука вкуса» решила открыть супермаркеты с доступными ценами и магазины у метро с овощами и фруктами.