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В Москве открывается фестиваль театров танца ЦЕХ Трагедия о межкультурных коммуникациях, история поиска вдохновения и другие образцы современного танца — всего 11 работ, отобранных за год кураторами ЦЕХа.

В Москве открывается фестиваль театров танца ЦЕХ
Трагедия о межкультурных коммуникациях, история поиска вдохновения и другие образцы современного танца — всего 11 работ, отобранных за год кураторами ЦЕХа.

Офис недели Офис продюсерской компании Wonderloft

Офис недели
Офис продюсерской компании Wonderloft