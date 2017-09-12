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ПРОМО
От идеи до изделия: Как шьют одежду
Побывали на фабрике в Раменском и разобрались в производственном процессе
ПРОМО
От идеи до изделия: Как шьют одежду
Побывали на фабрике в Раменском и разобрались в производственном процессе
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