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Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не только
Гаджеты
Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не толькоЧтобы устроить киновечеринку где угодно
5
Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не только
Гаджеты

Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не только Чтобы устроить киновечеринку где угодно

Новости

Галерея Proun проведет самоорганизованную выставку «BYOB: притащи свой проектор»

Поучаствовать могут все желающие — нужно только принести собственный проектор

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Новости

Галерея Proun проведет самоорганизованную выставку «BYOB: притащи свой проектор» Поучаствовать могут все желающие — нужно только принести собственный проектор

Новости

Мини-кинотеатр ivi и «Мультикубика»

Он умещается на ладони и позволяет смотреть кино без интернета

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Новости

Мини-кинотеатр ivi и «Мультикубика» Он умещается на ладони и позволяет смотреть кино без интернета

Новости

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин

По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений

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Новости

Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений