Гаджеты
Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не толькоЧтобы устроить киновечеринку где угодно
Гаджеты
Финал близко: 5 портативных проекторов для сериалов и не только Чтобы устроить киновечеринку где угодно
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Галерея Proun проведет самоорганизованную выставку «BYOB: притащи свой проектор»
Поучаствовать могут все желающие — нужно только принести собственный проектор
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Галерея Proun проведет самоорганизованную выставку «BYOB: притащи свой проектор» Поучаствовать могут все желающие — нужно только принести собственный проектор
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Мини-кинотеатр ivi и «Мультикубика»
Он умещается на ладони и позволяет смотреть кино без интернета
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Мини-кинотеатр ivi и «Мультикубика» Он умещается на ладони и позволяет смотреть кино без интернета
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Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин
По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений
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