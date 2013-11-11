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В школах появятся занятия по профориентации

Вопрос об их введении будет решен в ближайшее время

В школах появятся занятия по профориентации
Вопрос об их введении будет решен в ближайшее время

Алёна Владимирская запустила курсы профориентации для школьников

Они помогут сориентироваться в профессиях будущего

Алёна Владимирская запустила курсы профориентации для школьников
Они помогут сориентироваться в профессиях будущего

Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность» Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»

Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»
Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.