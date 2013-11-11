В школах появятся занятия по профориентации
Вопрос об их введении будет решен в ближайшее время
В школах появятся занятия по профориентации
Вопрос об их введении будет решен в ближайшее время
Алёна Владимирская запустила курсы профориентации для школьников
Они помогут сориентироваться в профессиях будущего
Алёна Владимирская запустила курсы профориентации для школьников
Они помогут сориентироваться в профессиях будущего
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность» Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.