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1 000 лет неординарности

«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова

Его подписали более 100 сотрудников СМИ

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1 000 лет неординарности

«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова Его подписали более 100 сотрудников СМИ

Новости

Освободить журналиста Ивана Голунова

Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо

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Новости

Освободить журналиста Ивана Голунова Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо

Новости

Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России

Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов

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Новости

Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов

Новости

Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ и зарубежные СМИ бойкотировать Слуцкого

Открытое письмо направили и в другие влиятельные международные организации

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Новости

Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ и зарубежные СМИ бойкотировать Слуцкого Открытое письмо направили и в другие влиятельные международные организации