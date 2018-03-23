1 000 лет неординарности
«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова
Его подписали более 100 сотрудников СМИ
1 000 лет неординарности
«Журналист не террорист»: Открытое письмо профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова Его подписали более 100 сотрудников СМИ
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Освободить журналиста Ивана Голунова
Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо
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Освободить журналиста Ивана Голунова Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо
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Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России
Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов
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Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов
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Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ и зарубежные СМИ бойкотировать Слуцкого
Открытое письмо направили и в другие влиятельные международные организации
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