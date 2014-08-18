YouTube заблокировал последние выпуски «вДудя» и «Намедни»
По данным сервиса, видео нарушают условия его использования
YouTube заблокировал последние выпуски «вДудя» и «Намедни» По данным сервиса, видео нарушают условия его использования
Считать время, проведенное в гаджетах Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
Считать время, проведенное в гаджетах Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей
С 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить не менее шести месяцев всю переписку и звонки пользователей
Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей С 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить не менее шести месяцев всю переписку и звонки пользователей
Microsoft выпускает новый Office
Ключевой особенностью новой версии продукта является её ориентация на совместную работу
Microsoft выпускает новый Office Ключевой особенностью новой версии продукта является её ориентация на совместную работу
Россия обменяет ПО на китайские серверы
Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль