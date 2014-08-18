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Кино, сериалы, передачи: Какие сервисы самые удобные для просмотра
ПРОМО
Кино, сериалы, передачи: Какие сервисы самые удобные для просмотра И на что обратить внимание при их выборе
Кино, сериалы, передачи: Какие сервисы самые удобные для просмотра
ПРОМО

Кино, сериалы, передачи: Какие сервисы самые удобные для просмотра
И на что обратить внимание при их выборе

YouTube заблокировал последние выпуски «вДудя» и «Намедни»

По данным сервиса, видео нарушают условия его использования

YouTube заблокировал последние выпуски «вДудя» и «Намедни»
По данным сервиса, видео нарушают условия его использования

Считать время, проведенное в гаджетах
Считать время, проведенное в гаджетах Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
Считать время, проведенное в гаджетах

Считать время, проведенное в гаджетах
Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю

Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей

С 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить не менее шести месяцев всю переписку и звонки пользователей

Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей
С 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить не менее шести месяцев всю переписку и звонки пользователей

Microsoft выпускает новый Office

Ключевой особенностью новой версии продукта является её ориентация на совместную работу

Microsoft выпускает новый Office
Ключевой особенностью новой версии продукта является её ориентация на совместную работу

Россия обменяет ПО на китайские серверы

Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль

Россия обменяет ПО на китайские серверы
Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль