«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина
Выходить из дома планируют не все
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Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы
Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина
Первый день лета какой-то не такой
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С 1 июня в Москве — прогулочный режим: Как теперь гулять и бегать, нужны ли маски и зачем пропуска От обилия правил не в восторге даже Собянин