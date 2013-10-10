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Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира в серых тонах с медведями на шторах, красной противопожарной дверью и креслом из фильма «Матрица».
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Однокомнатная квартира в серых тонах с медведями на шторах, красной противопожарной дверью и креслом из фильма «Матрица».