Магазины
Где взять костюм на Хеллоуин: 11 магазинов и прокатовThe Village прошёлся по местам проката и продажи театральных костюмов и обновил список мест, где можно взять наряд на костюмированную вечеринку.
Магазины
Где взять костюм на Хеллоуин: 11 магазинов и прокатов The Village прошёлся по местам проката и продажи театральных костюмов и обновил список мест, где можно взять наряд на костюмированную вечеринку.
Парк Горького
Коньки и велосипеды в парке Горького оснастят чипами
Весь прокатный инвентарь парка оснастят чипами, чтобы велосипед или веломобиль можно было взять в одном месте, а сдать их и забрать залог — в любом другом пункте проката.
Парк Горького