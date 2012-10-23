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Где взять костюм на Хеллоуин: 11 магазинов и прокатов
Магазины
Где взять костюм на Хеллоуин: 11 магазинов и прокатовThe Village прошёлся по местам проката и продажи театральных костюмов и обновил список мест, где можно взять наряд на костюмированную вечеринку.
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Где взять костюм на Хеллоуин: 11 магазинов и прокатов
Магазины

Где взять костюм на Хеллоуин: 11 магазинов и прокатов The Village прошёлся по местам проката и продажи театральных костюмов и обновил список мест, где можно взять наряд на костюмированную вечеринку.

Парк Горького

Коньки и велосипеды в парке Горького оснастят чипами

Весь прокатный инвентарь парка оснастят чипами, чтобы велосипед или веломобиль можно было взять в одном месте, а сдать их и забрать залог — в любом другом пункте проката.

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Парк Горького

Коньки и велосипеды в парке Горького оснастят чипами Весь прокатный инвентарь парка оснастят чипами, чтобы велосипед или веломобиль можно было взять в одном месте, а сдать их и забрать залог — в любом другом пункте проката.