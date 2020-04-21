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Временно запретить магазинам продавать товары по акции

Скидки снижают доходность производителей

Временно запретить магазинам продавать товары по акции
Скидки снижают доходность производителей