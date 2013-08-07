Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине
Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября
Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября
На что живут промоутеры Как прохожие реагируют на распространителей листовок, кто приходит на бесплатные дегустации и сколько платят за работу в костюме коровы
На что живут промоутеры Как прохожие реагируют на распространителей листовок, кто приходит на бесплатные дегустации и сколько платят за работу в костюме коровы
Промоутеры предложили президенту ввести визы для артистов
Президент корпорации PMI отправил Владимиру Путину групповое обращение деятелей культуры с просьбой об учреждении «артистической визы» в России.