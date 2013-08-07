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Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине

Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября

Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине
Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября

На что живут промоутеры
На что живут промоутеры Как прохожие реагируют на распространителей листовок, кто приходит на бесплатные дегустации и сколько платят за работу в костюме коровы
На что живут промоутеры

На что живут промоутеры
Как прохожие реагируют на распространителей листовок, кто приходит на бесплатные дегустации и сколько платят за работу в костюме коровы

Промоутеры предложили президенту ввести визы для артистов

Президент корпорации PMI отправил Владимиру Путину групповое обращение деятелей культуры с просьбой об учреждении «артистической визы» в России.

Промоутеры предложили президенту ввести визы для артистов
Президент корпорации PMI отправил Владимиру Путину групповое обращение деятелей культуры с просьбой об учреждении «артистической визы» в России.