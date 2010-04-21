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Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Промо

Как решить нерешаемую проблему
С помощью технологий и собственной головы

Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016

Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016
The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна

Райский уголок: Какой должна быть зона отдыха в торговом центре
Райский уголок: Какой должна быть зона отдыха в торговом центре Профессионалы и посетители предлагают дизайнерские решения
Райский уголок: Какой должна быть зона отдыха в торговом центре

Райский уголок: Какой должна быть зона отдыха в торговом центре
Профессионалы и посетители предлагают дизайнерские решения

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном

Самые уродливые повседневные вещи
Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
Самые уродливые повседневные вещи

Самые уродливые повседневные вещи
Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми

6 легендарных предметов быта
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
6 легендарных предметов быта

6 легендарных предметов быта
The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.