Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Райский уголок: Какой должна быть зона отдыха в торговом центре Профессионалы и посетители предлагают дизайнерские решения
Райский уголок:
Какой должна быть зона отдыха в торговом центре Профессионалы и посетители предлагают дизайнерские решения
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.