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Инфраструктура
На территории ЗИЛа построят жильё
Правительство утвердило проект планировки территории завода ЗИЛ.
Инфраструктура
На территории ЗИЛа построят жильё
Правительство утвердило проект планировки территории завода ЗИЛ.
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