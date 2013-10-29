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На территории ЗИЛа построят жильё

Правительство утвердило проект планировки территории завода ЗИЛ.

На территории ЗИЛа построят жильё
Правительство утвердило проект планировки территории завода ЗИЛ.