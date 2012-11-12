Город
На территории ЗИЛа появятся парк и зелёная улица
В начале мая прошли публичные слушания по развитию территории бывшего завода
Город
На территории ЗИЛа появятся парк и зелёная улица В начале мая прошли публичные слушания по развитию территории бывшего завода
Город
«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе
На территории бывшей промзоны появится несколько 6-полосных дорог
Город
«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе На территории бывшей промзоны появится несколько 6-полосных дорог
Инфраструктура
«Полуостров ЗИЛ» превратят в город в городе
НИиПИ Генплана почти завершил разработку проекта «Полуостров ЗИЛ» на основе концепции бюро «Проект Меганом», вышедшего в финал творческого конкурса.
Инфраструктура