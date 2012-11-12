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Город

На территории ЗИЛа появятся парк и зелёная улица

В начале мая прошли публичные слушания по развитию территории бывшего завода

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Город

На территории ЗИЛа появятся парк и зелёная улица В начале мая прошли публичные слушания по развитию территории бывшего завода

Город

«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе

На территории бывшей промзоны появится несколько 6-полосных дорог

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Город

«Мосинжпроект» построит дороги и улицы на ЗИЛе На территории бывшей промзоны появится несколько 6-полосных дорог

Инфраструктура

«Полуостров ЗИЛ» превратят в город в городе

НИиПИ Генплана почти завершил разработку проекта «Полуостров ЗИЛ» на основе концепции бюро «Проект Меганом», вышедшего в финал творческого конкурса.

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Инфраструктура

«Полуостров ЗИЛ» превратят в город в городе НИиПИ Генплана почти завершил разработку проекта «Полуостров ЗИЛ» на основе концепции бюро «Проект Меганом», вышедшего в финал творческого конкурса.