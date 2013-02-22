Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма» Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления Собрали главные шутки про Россию без радуги
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей
Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею
Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»
СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»
ЛГБТ-ресурс «Парни Плюс» запретили из-за статьи о научном исследовании
В статье шла речь о незащищенном сексе у гомосексуалов
ЛГБТ-ресурс «Парни Плюс» запретили из-за статьи о научном исследовании В статье шла речь о незащищенном сексе у гомосексуалов
Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии
По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»
Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»
На ММОКФ запретили показ двух спектаклей из-за «признаков пропаганды гомосексуализма»
Показ спектаклей исключили из программы Московского международного книжного фестиваля по требованию Министерства культуры
На ММОКФ запретили показ двух спектаклей из-за «признаков пропаганды гомосексуализма» Показ спектаклей исключили из программы Московского международного книжного фестиваля по требованию Министерства культуры
Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России
Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.
Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Иностранный опыт: Как геи работают в шведской полиции Основатель шведской гей-полиции Йоран Стантон рассказал The Village о том, как местные полицейские стали участвовать в гей-парадах вместо того, чтобы разгонять их.
Московские геи проведут виртуальный парад
Гей-парад в Москве проведут с помощью сайта VirtualPride.org, не выходя на улицы.
Московские геи проведут виртуальный парад Гей-парад в Москве проведут с помощью сайта VirtualPride.org, не выходя на улицы.
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца» Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Кое-что о Barry: Месяц новой жизни бывшего микс-бара Корреспондент The Village Михаэль Агафонов побывал в Barry, бывшем главном микс-баре Москвы, через месяц после того как заведение сменило ориентацию.
Цитата дня: Стивен Фрай делится впечатлениями о России
Британский актёр, писатель и борец за права сексуальных меньшинств побывал в Петербурге и пообщался с Виталием Милоновым.