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Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Собрали главные шутки про Россию без радуги

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги

Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей

Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой

Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей
Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею

Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею
Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»

ЛГБТ-ресурс «Парни Плюс» запретили из-за статьи о научном исследовании

В статье шла речь о незащищенном сексе у гомосексуалов

ЛГБТ-ресурс «Парни Плюс» запретили из-за статьи о научном исследовании
В статье шла речь о незащищенном сексе у гомосексуалов

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии

По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии
По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»

На ММОКФ запретили показ двух спектаклей из-за «признаков пропаганды гомосексуализма»

Показ спектаклей исключили из программы Московского международного книжного фестиваля по требованию Министерства культуры

На ММОКФ запретили показ двух спектаклей из-за «признаков пропаганды гомосексуализма»
Показ спектаклей исключили из программы Московского международного книжного фестиваля по требованию Министерства культуры

Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России

Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.

Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России
Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.

Иностранный опыт: Как геи работают в шведской полиции
Иностранный опыт: Как геи работают в шведской полиции Основатель шведской гей-полиции Йоран Стантон рассказал The Village о том, как местные полицейские стали участвовать в гей-парадах вместо того, чтобы разгонять их.
Иностранный опыт: Как геи работают в шведской полиции

Иностранный опыт: Как геи работают в шведской полиции
Основатель шведской гей-полиции Йоран Стантон рассказал The Village о том, как местные полицейские стали участвовать в гей-парадах вместо того, чтобы разгонять их.

Московские геи проведут виртуальный парад

Гей-парад в Москве проведут с помощью сайта VirtualPride.org, не выходя на улицы.

Московские геи проведут виртуальный парад
Гей-парад в Москве проведут с помощью сайта VirtualPride.org, не выходя на улицы.

Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца» Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»

Фильмы недели: «Я очень возбуждён», «Форсаж 6», «Автобиография лжеца»
Новая комедия Педро Альмодовара, очередной «Форсаж» и мульт для взрослых от участников «Монти Пайтон» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.

Кое-что о Barry: Месяц новой жизни бывшего микс-бара
Кое-что о Barry: Месяц новой жизни бывшего микс-бара Корреспондент The Village Михаэль Агафонов побывал в Barry, бывшем главном микс-баре Москвы, через месяц после того как заведение сменило ориентацию.
Кое-что о Barry: Месяц новой жизни бывшего микс-бара

Кое-что о Barry: Месяц новой жизни бывшего микс-бара
Корреспондент The Village Михаэль Агафонов побывал в Barry, бывшем главном микс-баре Москвы, через месяц после того как заведение сменило ориентацию.

Цитата дня: Стивен Фрай делится впечатлениями о России

Британский актёр, писатель и борец за права сексуальных меньшинств побывал в Петербурге и пообщался с Виталием Милоновым.

Цитата дня: Стивен Фрай делится впечатлениями о России
Британский актёр, писатель и борец за права сексуальных меньшинств побывал в Петербурге и пообщался с Виталием Милоновым.

Цитата дня: Участь гея в московской мэрии

Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.

Цитата дня: Участь гея в московской мэрии
Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.