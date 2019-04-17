Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма» Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)
75 тысяч рублей за пропаганду любви
Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено) 75 тысяч рублей за пропаганду любви
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки
Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде
В очередной раз за безобидный рисунок
На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде В очередной раз за безобидный рисунок
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления Собрали главные шутки про Россию без радуги
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела Женское тело — не порнография
Как политики используют образ врага Отрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»
Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»
Праздник со слезами на глазах
Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией» Праздник со слезами на глазах
«Голосовать пойду принципиально против»: Монолог актера из ролика о поправках в Конституцию «Я нейтрально отношусь к геям. У каждого свое — есть однополая любовь, есть разнополая»
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию
Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»
«Медиазона» и «Проект» пока держатся
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла» «Медиазона» и «Проект» пока держатся
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков Полиция уже начала проверку изданий
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей
Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)
МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено) МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
Спектакли «Театра.doc» проверят на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма
Но театр продолжает работать в штатном режиме
Спектакли «Театра.doc» проверят на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма Но театр продолжает работать в штатном режиме
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)
Сейчас она наказывается только штрафом
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено) Сейчас она наказывается только штрафом
Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)
Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»
Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено) Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»
Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении
Поправки запрещают размещать информацию о способах изготовления и местах продажи психоактивных веществ