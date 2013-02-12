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Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
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Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.

Новости

В российский сервис мобильной рекламы AdMoment вложили $3 млн

Полученные средства компания планирует направить на дальнейшую доработку алгоритмов таргетинга и проведение активной маркетинговой кампании

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Новости

В российский сервис мобильной рекламы AdMoment вложили $3 млн Полученные средства компания планирует направить на дальнейшую доработку алгоритмов таргетинга и проведение активной маркетинговой кампании

Новости

Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout

Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности

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Новости

Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности

Новости

Сервис по подбору автокредитов Car-Fin привлёк $400 000

Компания направит полученные средства на региональную экспансию

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Новости

Сервис по подбору автокредитов Car-Fin привлёк $400 000 Компания направит полученные средства на региональную экспансию