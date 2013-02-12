Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Новости
В российский сервис мобильной рекламы AdMoment вложили $3 млн
Полученные средства компания планирует направить на дальнейшую доработку алгоритмов таргетинга и проведение активной маркетинговой кампании
Новости
В российский сервис мобильной рекламы AdMoment вложили $3 млн Полученные средства компания планирует направить на дальнейшую доработку алгоритмов таргетинга и проведение активной маркетинговой кампании
Новости
Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout
Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности
Новости
Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности
Новости
Сервис по подбору автокредитов Car-Fin привлёк $400 000
Компания направит полученные средства на региональную экспансию
Новости