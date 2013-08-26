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Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Квартира в хрущёвке, перепланированная в студию, с открытыми стеллажами, икеевской мебелью и этническими аксессуарами.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Квартира в хрущёвке, перепланированная в студию, с открытыми стеллажами, икеевской мебелью и этническими аксессуарами.