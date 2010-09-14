Коллекция космических украшений Avgvst + Протей Темен Кометы, орбиты, вспышки и монохромные принты в коллекции Space Atlas
Коллекция космических украшений Avgvst + Протей Темен Кометы, орбиты, вспышки и монохромные принты в коллекции Space Atlas
МАРХИ и Laboratory ABC запускают серию проектов с молодыми художниками
Первым проектом станет инсталляция «Как муравей космонавту в ухо залез» Протея Темена
МАРХИ и Laboratory ABC запускают серию проектов с молодыми художниками Первым проектом станет инсталляция «Как муравей космонавту в ухо залез» Протея Темена
Для фестиваля «Лучший город Земли» разработали фирменный стиль
Протей Темен создал фирменный стиль для летнего фестиваля «Лучший город Земли», который объединяет несколько сотен культурных мероприятий в Москве.
Для фестиваля «Лучший город Земли» разработали фирменный стиль Протей Темен создал фирменный стиль для летнего фестиваля «Лучший город Земли», который объединяет несколько сотен культурных мероприятий в Москве.
Чего не хватает в Москве? Часть I Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов
Чего не хватает в Москве? Часть I Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов
Перестройка: бренд города — часть 1 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы