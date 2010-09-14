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Коллекция космических украшений Avgvst + Протей Темен
Коллекция космических украшений Avgvst + Протей Темен Кометы, орбиты, вспышки и монохромные принты в коллекции Space Atlas
Коллекция космических украшений Avgvst + Протей Темен

Коллекция космических украшений Avgvst + Протей Темен
Кометы, орбиты, вспышки и монохромные принты в коллекции Space Atlas

МАРХИ и Laboratory ABC запускают серию проектов с молодыми художниками

Первым проектом станет инсталляция «Как муравей космонавту в ухо залез» Протея Темена

МАРХИ и Laboratory ABC запускают серию проектов с молодыми художниками
Первым проектом станет инсталляция «Как муравей космонавту в ухо залез» Протея Темена

Для фестиваля «Лучший город Земли» разработали фирменный стиль

Протей Темен создал фирменный стиль для летнего фестиваля «Лучший город Земли», который объединяет несколько сотен культурных мероприятий в Москве.

Для фестиваля «Лучший город Земли» разработали фирменный стиль
Протей Темен создал фирменный стиль для летнего фестиваля «Лучший город Земли», который объединяет несколько сотен культурных мероприятий в Москве.

Чего не хватает в Москве? Часть I Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов

Чего не хватает в Москве? Часть I
Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов

Перестройка: бренд города — часть 1
Перестройка: бренд города — часть 1 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы
Перестройка: бренд города — часть 1

Перестройка: бренд города — часть 1
6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы