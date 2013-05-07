Вопреки всему: Зачем предприниматели берутся за провальные идеи Таких примеров миллионы: идея не блещет оригинальностью и финансовыми перспективами, но основатель держится за неё мёртвой хваткой, вкладывая всё больше денег и сил. Что с ним не так?