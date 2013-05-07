Менеджмент
Как пережить неудачу в бизнесе и карьереВ карьере и бизнесе успех иногда сменяется полосой неудач. The Village собрал советы опытных людей о том, как пережить нелёгкие времена и извлечь из них важные уроки
Менеджмент
Как пережить неудачу в бизнесе и карьере В карьере и бизнесе успех иногда сменяется полосой неудач. The Village собрал советы опытных людей о том, как пережить нелёгкие времена и извлечь из них важные уроки
Менеджмент
Инкубационный период: Почему девушка из Ташкента не смогла запустить стартапАлександра Осипова придумала мобильный сервис для аптек Be Healthy. Пройдя несколько инкубаторов и познакомившись с инвесторами, она всё же решила заморозить проект. Вот её поучительная история.
Менеджмент
Инкубационный период: Почему девушка из Ташкента не смогла запустить стартап Александра Осипова придумала мобильный сервис для аптек Be Healthy. Пройдя несколько инкубаторов и познакомившись с инвесторами, она всё же решила заморозить проект. Вот её поучительная история.
Менеджмент
Вопреки всему: Зачем предприниматели берутся за провальные идеиТаких примеров миллионы: идея не блещет оригинальностью и финансовыми перспективами, но основатель держится за неё мёртвой хваткой, вкладывая всё больше денег и сил. Что с ним не так?
Менеджмент
Вопреки всему: Зачем предприниматели берутся за провальные идеи Таких примеров миллионы: идея не блещет оригинальностью и финансовыми перспективами, но основатель держится за неё мёртвой хваткой, вкладывая всё больше денег и сил. Что с ним не так?
Менеджмент
Невесёлые картинки: 12 фатальных ошибок стартапа Вы что-то делаете не так, если...
Менеджмент
Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливаютОпытные предприниматели из США рассказывают, почему не каждый может создать Facebook или Twitter.
Менеджмент
Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливают Опытные предприниматели из США рассказывают, почему не каждый может создать Facebook или Twitter.
Облако знаний
Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесеНекоторые предприниматели тщетно пытаются скрыть свои провалы лукавыми формулировками. H&F собрал 10 таких фраз, которые выдают проблемы с потрохами.
Облако знаний