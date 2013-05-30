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Менеджмент
За идею: 6 советов о том, как мотивировать персонал
Евгения Шатилова («Пряники») рассказала о том, как компании с ограниченным бюджетом стимулировать своих сотрудников.
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Менеджмент
За идею: 6 советов о том, как мотивировать персонал
Евгения Шатилова («Пряники») рассказала о том, как компании с ограниченным бюджетом стимулировать своих сотрудников.
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