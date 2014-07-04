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«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие
Люди в городе

«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружиеСпортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел

Люди в городе

«Стрелять в первую очередь стоит по ногам»: Зачем москвичи покупают оружие Спортсмен, юрист и охотник объясняют, зачем жителю мегаполиса нужен огнестрел

Психиатрическая больница
Как всё устроено
Психиатрическая больница The Village узнал, почему люди сами просят положить их в стационар, как новости сводят с ума и зачем пациенты помогают медикам мыть полы
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Психиатрическая больница
Как всё устроено

Психиатрическая больница The Village узнал, почему люди сами просят положить их в стационар, как новости сводят с ума и зачем пациенты помогают медикам мыть полы

Психотерапевт Дмитрий Ковпак — о том, как понять, что вашу фобию пора лечить
Что нового
Психотерапевт Дмитрий Ковпак — о том, как понять, что вашу фобию пора лечить The Village узнал у главврача Клиники лечения депрессий и фобий Дмитрия Ковпака, нормально ли бояться старости, какие страхи породила политическая обстановка и почему в России почти нет суицидологов
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Психотерапевт Дмитрий Ковпак — о том, как понять, что вашу фобию пора лечить
Что нового

Психотерапевт Дмитрий Ковпак — о том, как понять, что вашу фобию пора лечить The Village узнал у главврача Клиники лечения депрессий и фобий Дмитрия Ковпака, нормально ли бояться старости, какие страхи породила политическая обстановка и почему в России почти нет суицидологов

Почему некоторые люди страдают топографическим кретинизмом?
Есть вопрос
Почему некоторые люди страдают топографическим кретинизмом?The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
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Почему некоторые люди страдают топографическим кретинизмом?
Есть вопрос

Почему некоторые люди страдают топографическим кретинизмом? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане

Город

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра

Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав

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Город

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав