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Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
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Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
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Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями Москвы среди них пока нет
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ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством
Ее связывают с сексуальным здоровьем
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ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством Ее связывают с сексуальным здоровьем
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Самые распространенные психические расстройства в России
Минздрав привел статистику по заболеваемости
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