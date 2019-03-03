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Новости

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

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Новости

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Новости

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Москвы среди них пока нет

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Новости

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями Москвы среди них пока нет

Новости

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Ее связывают с сексуальным здоровьем

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Новости

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством Ее связывают с сексуальным здоровьем

Новости

Самые распространенные психические расстройства в России

Минздрав привел статистику по заболеваемости

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Новости

Самые распространенные психические расстройства в России Минздрав привел статистику по заболеваемости