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Новости

Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае

Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов

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Новости

Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов

Новости

Борьба с птичьим гриппом, видеозвонки в Instagram и новые снегопады в Москве

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Борьба с птичьим гриппом, видеозвонки в Instagram и новые снегопады в Москве The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни

Роспотребнадзор советует привиться и не контактировать с птицей

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Новости

Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни Роспотребнадзор советует привиться и не контактировать с птицей

Новости

Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане

Перед поездкой в Южную Корею необходимо сделать прививку

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Новости

Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане Перед поездкой в Южную Корею необходимо сделать прививку

Новости

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды

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Новости

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды