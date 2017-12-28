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Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае
Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов
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Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов
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Борьба с птичьим гриппом, видеозвонки в Instagram и новые снегопады в Москве
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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Борьба с птичьим гриппом, видеозвонки в Instagram и новые снегопады в Москве The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни
Роспотребнадзор советует привиться и не контактировать с птицей
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Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни Роспотребнадзор советует привиться и не контактировать с птицей
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Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане
Перед поездкой в Южную Корею необходимо сделать прививку
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Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане Перед поездкой в Южную Корею необходимо сделать прививку
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Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе
Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды
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