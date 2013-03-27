Облако знаний
Hopes Style: Как одеться на деловую встречуСтилист Ильдар Иксанов выбрал для героев H&F одежду для важной встречи, например с инвестором, а они оценили выбор и рассказали о своём гардеробе.
Облако знаний
Hopes Style: Как одеться на деловую встречу Стилист Ильдар Иксанов выбрал для героев H&F одежду для важной встречи, например с инвестором, а они оценили выбор и рассказали о своём гардеробе.
Эксперимент
Pure Love: Как превратить в бренд косметику домашнего производстваЕкатерина Карпова всё ещё называет производство органической косметики своим хобби, хотя ингредиенты для кремов она уже закупает килограммами.
Эксперимент